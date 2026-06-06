paiN — фаворит в матче против TYLOO на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч paiN — TYLOO 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Фаворитом выглядит paiN: бразильцы заходят на стадию напрямую как сеяная команда и превосходят соперника по классу и стабильности. TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) совершила запоминающийся камбэк в Stage 1, выиграв две серии на вылет, однако ее путь складывался во многом за счет побед над уже вылетавшими командами, и в роли аутсайдера против более рейтингового соперника китайцам будет тяжело. В формате одной карты у TYLOO есть шанс на сюрприз за счет агрессии, но логика противостояния — на стороне paiN.

Рекомендуемая ставка: победа paiN