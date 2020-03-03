Хроника
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хроника

Вагизу Хидиятуллину исполнился 61 год

10:30
Вагиз Хидиатуллин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Вагиз Хидиатуллин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

3 марта отмечает день рождения бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Вагиз Хидиятуллин. Ему исполнилось 61 год.

Хидиятуллин выступал за «Спартак», ЦСКА, карпатский СКА, московское «Динамо», а также за французские «Тулузу», «Монтобан» и «Лабеж».

В составе «Спартака» защитник стал двукратным чемпионом СССР, а также серебряным и бронзовым призером страны. С «Динамо» футболист стал вице-чемпионом России и обладателем Кубка России.

Вместе со сборной СССР Хидиятуллин завоевал бронзу Олимпиады-80, а также стал вице-чемпионом Европы-88.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир