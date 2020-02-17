Комитет Газзаева провел в Госдуме круглый стол «Историческая память народов России о Великой Отечественной войне»

Комитет Государственной Думы РФ по делам национальностей, который с февраля 2020 года возглавляет знаменитый российский тренер Валерий Газзаев, в понедельник провел круглый стол на тему «Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений».

В нем приняли участие депутаты Госдумы, руководство Федерального агентства по делам национальностей, члены Молодежного парламента при Государственной Думе, Федерального агентства по делам молодежи, молодежных отделений федеральных национально-культурных автономий, всероссийских молодежных организаций и движений, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.

Мероприятие было приурочено к грядущему празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне — 2020-й год был объявлен годом памяти и славы.

— Ответственность за то, будет ли подрастающее поколение знать правду о Великой Отечественной войне, лежит сегодня на нас, — отметил во время круглого стола Газзаев. -Необходимо, чтобы молодежь знала традиции, историю, чувствовала неразрывную связь поколений. И, конечно, гордилась подвигами нашего многонационального народа-победителя.