Гулевский избран главой спортивного общества «Динамо»

На пост главы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» был избран Анатолий Гулевский, сообщают «РИА Новости».

Выборы прошли на внеочередной конференции ВФСО «Динамо». Ранее пост председателя общества занимал Владимир Стржалковский, который в ноябре ушел в отставку.

Конференция поблагодарила Стржалковского за работу и согласилась с его добровольной отставкой.

Гулевский — председатель Волгоградской региональной областной организации «Динамо», кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту и офицерскому троеборью.