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Гулевский избран главой спортивного общества «Динамо»

16:08

На пост главы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» был избран Анатолий Гулевский, сообщают «РИА Новости».

Выборы прошли на внеочередной конференции ВФСО «Динамо». Ранее пост председателя общества занимал Владимир Стржалковский, который в ноябре ушел в отставку.

Конференция поблагодарила Стржалковского за работу и согласилась с его добровольной отставкой.

Гулевский — председатель Волгоградской региональной областной организации «Динамо», кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту и офицерскому троеборью.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191205/1562011026.html

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