Бывшего вице-президента ОКР задержали в США

Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США в связи с нарушением правил пребывания в стране по не иммиграционной визе, информирует РИА «Новости» со ссылкой на иммиграционную и таможенную службу.

Сообщается, что незаконно находящийся в США 48-летний гражданин России был арестован в своем доме во Флориде сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США во вторник, 22 октября. Билалов въехал в США 2 мая 2016 года как не иммигрант, но не смог выехать в соответствии с условиями его пребывания. В настоящее время он находится под стражей в ожидании процедуры высылки.

Билалов был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов к Олимпиаде-2014 в Сочи. Позднее он лишился постов в компании, которая отвечала за строительство, и в ОКР, а затем в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.