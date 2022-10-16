Теперь соперники Карлсена сдаются после первого хода. Чемпиона мира обвиняют в неуважении

Азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов считает, что в СССР норвежца «могли бы поколотить» за его поведение.

История внезапной сдачи Магнуса Карлсена в партии с Хансом Ниманном в рамках Кубка поколений получила неожиданное продолжение. Тогда чемпион мира из протеста демонстративно остановил часы в их партии после полутора ходов. Теперь в качестве «пострадавшего» выступил уже сам Магнус, получивший в Titled Tuesday («Титульный вторник» — еженедельный онлайн-турнир Chess.com c призовым фондом) очко от Рауфа Мамедова после ходов 1.e4 g5. Азербайджанский гроссмейстер к тому моменту был единоличным лидером, поэтому его сдача партии лишила его возможности побороться за победу в турнире.

Издевательства от чемпиона?

Конфликт Карлсена и Ниманна вышел далеко за пределы шахматного мира. Тема возможного читерства со стороны американца освещается мировыми СМИ покруче, чем последние матчи на первенство мира. И в большинстве материалов жертвой выглядит именно Магнус, решивший поднять большую тему, которой не занимались годами. Однако на этой неделе и сам норвежец предстал не в лучшем свете. По крайней мере по версии Рауфа Мамедова — одной из важных фигур в мире онлайн-шахмат.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

Участвуя в Titled Tuesday, где порой собираются очень крутые составы участников, за два тура до конца Магнус уступал пол-очка лидирующему Рауфу Мамедову. Азербайджанец занимает 54-е место в рейтинге по блицу (Карлсен четвертый) и считается большим мастером по этому контролю времени. Многое должно было решиться в их очной партии в 10-м туре. В девятом Рауф черными обыграл Накамуру, поэтому выходил на партию против чемпиона мира в отличном настроении, но Магнус его быстро испортил. Мамедов сделал ход белыми 1.e4. Карлсен ответил издевательским 1.e4 g5 (математически это самый слабый ход, Stockfish 15 дает после него перевес белым +2.3). После этого азербайджанец решил не продолжать партию.

«Какая у меня возникла ассоциация? Представь, приходит в ЦШК (Центральный шахматный клуб СССР) совсем молодой Каспаров (внесен Минюстом России в список физических лиц-иноагентов. — Прим. «СЭ») или Карпов, напротив него — гроссмейстер с [рейтингом] 2650, и он исполняет 1.e4 g5. Ну поколотят же! (Смеется.) Зачем Магнус так играет? Мне кажется, он страхуется, что вот он, Карлсен, чемпион мира, что если не выиграет турнир, а мы привыкли, что он всегда первый, то не выиграл из-за 1...g5 или 1.g4, — рассказал Мамедов в интервью Levitov Chess. — Изменятся ли наши отношения? У меня нет с ним отношений, и я не перестану уважать его как шахматиста и чемпиона мира. Просто, мне кажется, так делать нельзя, даже если ты настолько сильнее остальных. Что касается возможных будущих встреч за доской, то я с ним не часто играю».

Отказавшись играть с Карлсеном, Мамедов лишился призовых. Он мог получить 1000 долларов за первое место и 750 долларов за второе. Также, по словам гроссмейстера, рассматривался вопрос о том, чтобы забанить его аккаунт на Chess.com.

«Главное [в этой истории], я не хочу никого учить! Это — мое видение, никому навязывать его не хочу, — продолжил Мамедов. — А ход 1...g5 в турнире с призами — это неправильно... От партии с Карлсеном всегда больше ожиданий, чем от любой другой, а вместо этого издевательство».

Ханс Ниманн.

Режим берсерка

Мамедов не требует от Карлсена извинений, а вот команда Ханса Ниманна, похоже, намерена пойти до конца. Мы уже писали, что тренер американца Максим Длуги обвиняет чемпиона мира в клевете и предлагает своему подопечному засудить чемпиона мира. В одном из своих интервью Магнус поиздевался и над Длуги, с усмешкой заявив, что «тот проделал очень хорошую работу как наставник Ниманна».

Теперь он, похоже, получит иск и от тренера Ханса: «Он ударил по моей репутации, потому что хотел приукрасить факты. Он хватается за соломинку, потому что у него нет доказательств. Своей фразой он явно имел в виду, что я хорошо научил Ниманна читерить. Почему я иду в суд? Потому что Магнус сделал все, чтобы самым ужасным способом разрушить мою репутацию, — заявил Максим Длуги. — Карлсен должен сдаться, пока это не зашло слишком далеко. Ему нужно извиниться передо мной, Хансом и шахматным миром за то, что устроил этот скандал. За то, что включил режим берсерка. Я уважаю его как игрока. Но это уже за гранью!»

Магнус явно не настроен извиняться. А после опубликованного расследования уверен в своей правоте на все 100 процентов. Так что, похоже, дело действительно закончится судом. Или все-таки мы увидим какие-то решительные действия от ФИДЕ? Отмолчаться на этот раз не получится.