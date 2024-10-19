ФИДЕ временно забанила украинского шахматиста. Крамник уже предложил наказание

Сотрудничество или бан навсегда и лишение звания гроссмейстера.

Чит-скандал с шахматистом Кириллом Шевченко на командном чемпионате Испании набирает обороты (видимо, пользовался телефоном в туалете во время официальных партий). Комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) по честной игре временно отстранила одного из лидеров сборной Румынии (уроженец Киева выступает за эту национальную команду с 2022 года) на 75 дней. До момента завершения официального расследования.

Необходимость тщательного расследования

Коротко напомним суть истории: во время второго тура командного чемпионата Испании в Мелилье уборщица заметила, что в одной из кабинок за туалетным бачком то появляется, то пропадает телефон. Она сообщила об этом организаторам, которые приняли решение закрыть кабинку и смотреть за поведением участников. Спустя какое-то время гроссмейстер Шевченко пошел в туалет и долго ждал возможности зайти в нужную кабинку. Несмотря на то, что рядом была другая — открытая. Спустя время он повторил попытку и также был намерен зайти только туда, где был телефон.

Организаторы задержали гроссмейстера — 22-летний уроженец Киева вину не признал, однако рядом с телефоном была обнаружена записка со следующим текстом: «Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью». Арбитры заметили сходство в чернилах и почерке, сравнив надпись на записке с турнирными бланками, и заподозрили, что телефон был оставлен Кириллом. Также на нем было выставлено румынское время, а не испанское (такую информацию выдали местные СМИ). Все результаты гроссмейстера в Мелилье были аннулированы, Шевченко досрочно покинул турнир.

Конкретики от ФИДЕ ждали несколько рабочих дней и наконец-то в пятницу, 18 октября, последовало официальное заявление с реальными шагами. Комиссия ФИДЕ по честной игре отстранила игрока на 75 дней — до 1 января 2025 года. Именно столько продлится следствие.

«Мера считается необходимой, поскольку было бы неуместно, чтобы игрок уровня гроссмейстера Шевченко (69-й номер мирового рейтинга) принимал участие в турнирах или соревнованиях под эгидой ФИДЕ, пока он находится под следствием за мошенничество («использование телефона»)... Крайне важно подчеркнуть, что временное отстранение, однако, не означает, что Шевченко виновен. Это необходимо тщательно расследовать, исходя из предположения, что игрок невиновен. Для этого была назначена следственная группа под председательством Винсента Гиретса».

Фото Global Look Press

Второй шанс?

История с Шевченко праздник для 14-го мира Владимира Крамника. Россиянин, который активнее всех топов пытается бороться с читерством в онлайн-шахматам, за неделю до истории в Мелилье написал о том, что перформансы Шевченко в рамках «Титульных вторников» Chess.com требуют проверки. К нему не прислушались. Теперь Крамник требует самых жестких мер в отношении гроссмейстера. Если тот, конечно, не пойдет на полное сотрудничество.

«Я бы предложил Кириллу Шевченко сделку, дать ему шанс, как это часто делают в юридической сфере. Он во всем признается, его банят на год, после чего он сможет вернуться, если он будет полностью сотрудничать и расскажет всё, что он знает о мошенничестве в шахматах, играх, в которых он мошенничал онлайн и офлайн. Второй вариант: бан навсегда и лишение звания гроссмейстера. Предлагаю дать ему шанс помочь делу, доказав, что он раскаивается», — написал Крамник в своих соцсетях.

Бывший исполнительный директор ФШР в недавнем интервью «СЭ» отметил, что шахматной общественности стоит прислушиваться к мнению Крамника.

«Зачастую люди скорее смотрят не на суть информации, а на ее подачу. С этим у Владимира Борисовича есть очевидные проблемы. Но тут, мне кажется, надо следовать заветам нобелевского лауреата по литературе Самюэля Беккета, который писал, что неважно, кто говорит. Крамник, Ренш, Иван Иваныч, нужно смотреть на суть, — подчеркнул Левитов. — А суть в том, что зараза распространилась по всему организму, и, может, уже поздно что-то делать. Но ради очистки совести делать что-то надо. А самое важное и ключевое, что сейчас многие осознают, — есть авторитетный человек, который этим вопросом по-настоящему занимается. И в последнее время Крамник сильно спрогрессировал. Поэтому надо с огромным вниманием относиться к тому, что он говорит».