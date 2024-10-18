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Украинского шахматиста дисквалифицировали до 2025 года. Он пользовался телефоном во время турнира

Украинского шахматиста дисквалифицировали до 2025 года за пользование телефоном
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Кирилл Шевченко.
Фото соцсети
Расследование еще продолжается.

Украинский шахматист Кирилл Шевченко, выступающий за Румынию, был дисквалифицирован на один год. Гроссмейстера уличили в пользовании телефоном во время командного чемпионата Испании, который прошел в городе Мелилья.

Как поймали Шевченко

Шевченко успел провести два матча: после второго, в котором он победил испанца Франсиско Вальехо, его отстранили от турнира. Украинца заподозрили в читерстве организаторы и соперник по последней игре — Кирилл слишком часто удалялся в туалет, находящийся за пределами игрового зала.

Визиты в уборную продолжались даже после предупреждения от арбитра — после главный судья турнира Оскар Бруно де Прадо Родригес попросил организаторов провести расследование. В кабинке, куда постоянно отлучался Шевченко, обнаружили мобильный телефон и записку — «Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на него ночью!»

 
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Почерк и чернила были похожи на те, которыми Шевченко расписывался в турнирных бланках. Кабинку закрыли на два с половиной часа: шахматист продолжал уходить в туалет и ждал, пока нужная дверь откроется, несмотря на наличие свободных уборных. Такое повторилось несколько раз. После этого украинца сняли с турнира, в двух сыгранных матчах ему присудили поражения, а команда продолжила выступление без него.

«В свете доказательств, собранных в ходе расследования, что этот игрок использовал мобильный телефон во время турнира в нарушение правил ФИДЕ, накладываются следующие санкции: засчитать поражение в двух ранее сыгранных партиях и отстранить Кирилла Шевченко от соревнований, поскольку это очень серьезное нарушение», — заявил Оскар Бруно де Прадо.

Фото соцсети

Шахматист не признавал вину

Шевченко через переводчиков отрицал обвинения — его команда также была не согласна с подозрениями шахматиста в читерстве. На защиту гроссмейстера встала даже Федерация шахмат Румынии.

 
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«Столь серьезные обвинения должны быть подкреплены вескими доказательствами, а до сих пор публично появились лишь косвенные. Мы ждем подробностей дела и внимательно изучим прилагаемые доказательства. На данный момент у нас есть только информация от СМИ и предполагаемых свидетелей, но нет официального сообщения. А пока мы на стороне нашего шахматиста, который отрицает выдвинутые против него обвинения. Мы поддержим его, как и всех наших шахматистов, в рамках действующего регламента», — говорилось на сайте организации.

Фото Global Look Press

Чем закончилось расследование

Международная шахматная федерация начала расследование и пока отстранила шахматиста до 1 января 2025 года. Дело еще не закрыто, но пока Шевченко подозревается в читерстве, его решили не допускать до турниров. Также в соцсетях о разрыве отношений с украинцем заявила его команда «Silla — Integrant Col·lectius», за которую он выступал в Испании.

 
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«ФИДЕ сохраняет твердую приверженность борьбе с мошенничеством в шахматах, действуя самым решительным образом в любом обнаруженном случае. Мы глубоко сожалеем о том, что эти события произошли... Мы также хотим заявить, что в любом случае такое индивидуальное поведение не имеет ничего общего с репутацией его клуба и остальных членов его команды», — говорится в заявлении ФИДЕ.

Шахматы
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