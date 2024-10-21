«Мне нравится, что СМИ считают меня аутсайдером». Сможет ли Дин дать бой Гукешу?

До одного из самых странных матчей в истории шахмат остался месяц.

С 20 ноября по 14 декабря в Сингапуре пройдет матч на первенство мира между действующим чемпионом Дин Лижэнем и Гукешем Доммараджу, который в этом году сенсационно выиграл турнир претендентов. Первая партия будет сыграна 24 ноября. К матчу шахматисты подходят в разном состоянии. Гукеш после успеха в Торонто провел ряд ярких турниров, а после великолепной игры на Олимпиаде (9 очков из 10 возможных на первой доске) поднялся на рекордное для себя пятое место. Выше в live-рейтинге только соотечественник Арджун Эригайси, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана, а также норвежец Магнус Карлсен. А где же Дин Лижэнь? Он выпал из топ-20 и располагается только на 22-м месте.

Выйти «из тьмы»

17-й чемпион мира не смог помочь своей сборной добраться до медалей Олимпиады-2024. В Будапеште он сыграл восемь партий и ни разу не смог победить. Семь ничьих и поражение от Ле Куанг Льема из Вьетнама. Из положительного, пожалуй, стоит выделить разве что партии представителя КНР с Каруаной и Нодирбеком Абдусатторовым. В них он показал, что еще может дать бой игрокам высокого уровня, однако хватит ли этого, чтобы навязать борьбу разыгравшемуся Гукешу?

Шахматист Гукеш Доммараджу. Фото Global Look Press

«Не похоже, что я играю так, как раньше, и я не знаю, достигну ли я когда-нибудь того уровня снова, — признался недавно Дин. — Чувствую себя как обычно, врач дал мне несколько советов, как справляться с давлением. В последнее время я играю в баскетбол после ужина, стараюсь не доставлять себе слишком много стресса. Чувствую себя нормально, ни хорошо ни плохо, но уже лучше, чем раньше. Я вышел «из тьмы» за последние 1,5 года».

Последний раз Лижэнь и Гукеш официально сыграли в рамках Кубка Синкфилда в августе 2024-го — партия завершилась вничью. На Олимпиаде чемпион и претендент не встретились: несмотря на то что оба шахматиста выступали на первой доске, Лижэнь решил замениться перед матчем с Индией. Его место на первой доске занял Вэй И, но это не помогло сборной Китая. Гукеш переиграл китайского гроссмейстера, и этого хватило для победы Индии, которая открыла дорогу к титулу.

«Мой соперник молодой, но очень сильный, — продолжил Дин. — Это испытание будет невероятно сложным, так как Гукеш находится в отличной форме, и его рейтинг приближается к 2800 (2794), в то время как мой рейтинг падает, и между нами сейчас большая пропасть. При этом мне нравится, что СМИ считают меня аутсайдером, и нравится чувствовать себя аутсайдером, это значит, я могу удивить всех. Я не его лучший друг, я не так хорошо его знаю, но я узнаю получше, когда мы будем сражаться в Сингапуре. Если судить по партиям, Гукеш любит оказывать давление на противников, и, несмотря на свой юный возраст, он играет как опытный профессионал».

Шахматисты Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

Не так много знаний

Отметим, что не только СМИ, но и большинство шахматистов отмечают, что шансы Дина призрачно малы. Особенно впечатляет, как 18-летний индиец уверенно провел турнир претендентов-2024 в апреле. «В Торонто он показал фантастическую игру, — отметил «СЭ» чемпион Европы Максим Матлаков, который в последние годы был в команде Непомнящего. — Во всех партиях владел преимуществом, а его самая худшая позиция, по оценке компьютера, была минимальна. Так практично провести турнир, где все решают нервы, дорогого стоит. Не только для своих лет. Даже Магнус позавидовал бы такой ровной и зрелой игре, какую показал Гукеш в Канаде. Вспоминаю турнир претендентов-2013 в Лондоне, когда всех колбасило на финише. Была нервотрепка. А тут 17-летний парень просто катком прошелся. Плюс выиграл обе партии у Ниджата Абасова, который старался играть очень плотно».

При этом сам Гукеш не спешит называть себя фаворитом.

«Моя задача — просто пойти туда и хорошо играть в шахматы... На топ-уровне все решают мельчайшие детали, незначительные различия. Я изо всех сил стараюсь проанализировать их и использовать в своих интересах. Слабая форма Дина? Я готовлюсь к своему сопернику на пике, вне зависимости от того, в какой форме он находится сейчас.

В чем мое преимущество? Мне кажется, что благодаря моей юности у меня чуть больше энергии и мне легче сохранять фокус во время продолжительных турниров. Для меня все это в новинку, поэтому и получать удовольствие легче, чем для кого-то, как, например, Фаби [Каруана], который столько раз проходил через этот цикл чемпионата мира. У меня за спиной нет такого багажа. Недостаток в том, что я, очевидно, не так опытен, не играл так много, как другие топ-шахматисты, и у меня не так много знаний, как у них. До сих пор, однако, это шло только на пользу».

Регламент матча по сравнению с битвой Дина и Яна Непомнящего в Астане не изменился. Предусмотрено четырнадцать классических партий. Если счет после них будет равным, то участники сыграют четыре дополнительных партии в рапид, и если и тогда не будет выявлен победитель, то звание чемпиона мира определится в блице. Призовой фонд составит 2,5 миллиона долларов (в 2023-м был 2 миллиона). Однако если в Казахстане призовые распределялись в пропорции 60/40 (55/45 — в случае тай-брейка), то в Сингапуре за каждую победу участник будет получать по 200 тысяч долларов, а оставшаяся сумма будет поделена поровну. В случае тай-брейка победитель получит 1,3 миллиона, проигравший — 1,2 миллиона.