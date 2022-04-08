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Рассмотрение апелляции на отстранение Карякина займет две недели

Иван Шитик
Корреспондент
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Рассмотрение апелляции на отстранение российского гроссмейстера Сергея Карякина от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) займет две недели, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в ФИДЕ и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Из-за отстранения Карякин может пропустить турнир претендентов, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году. Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде.

Источник: https://tass.ru/sport/14329433
Сергей Карякин (шахматы)
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