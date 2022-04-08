Рассмотрение апелляции на отстранение Карякина займет две недели

Рассмотрение апелляции на отстранение российского гроссмейстера Сергея Карякина от турниров под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ) займет две недели, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила Карякина от соревнований под эгидой организации на полгода за публичное оглашение своей политической позиции. 6 апреля Федерация шахмат России отправила апелляцию на отстранение Карякина в ФИДЕ и Спортивный арбитражный суд (CAS).

Из-за отстранения Карякин может пропустить турнир претендентов, куда он отобрался, заняв второе место на Кубке мира в 2021 году. Турнир претендентов пройдет с 17 июня по 7 июля в Мадриде.