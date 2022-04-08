Украинская шахматистка рассказала, почему не стала подписывать письмо за исключение России и Белоруссии из ФИДЕ

Украинская шахматистка Анна Музычук, которая вместе с сестрой Марией Музычук отказалась поставить подписи под открытым письмом Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ), объяснила свой поступок.

«Хотим высказать наше с Марией видение открытого письма президиума Львовской областной шахматной федерации, опубликованного вчера ЛОШФ и письмо ФШУ в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) и Европейского шахматного союза (ЕШС), присланного 25 февраля.

То, что мы отказались подписывать эти письма, является полуправдой. Нам прислали тексты писем, содержание которых было практически идентичным. Мы дважды хотели внести свои предложения и рекомендации, которые могли бы сделать эти письма и требования более эффективными. И это несмотря на то, что письмо ФШУ не принесло желаемых результатов. Мы считаем, что подобные обращения необходимы и нам следует продолжить требовать санкций от ФИДЕ. Однако для того чтобы эти меры достигли своей цели, важно быть максимально эффективными», — написала Музычук в Facebook.

Львовская федерация настаивает на полном запрете всем российским и белорусским шахматистам во всех турнирах, проводимых при поддержке и организации ФИДЕ.

Также есть пункт о запрете всем российским и белорусским тренерам, арбитрам, официальным лицам участвовать в любых соревнованиях, проводимых под эгидой ФИДЕ, и немедленно уволить граждан этих стран с любых должностей в Совете и комиссиях ФИДЕ.