Тренер Бивола: «Джошуа надо перестать заниматься этой качкой ненужной»

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов ответил, какой совет дал бы Энтони Джошуа в случае совместной работы.

— Если представить, что вы с Джошуа договорились о совместном тренировочном лагере. На какую ошибку указали бы британцу в первую очередь, на первой же тренировке?

— Я бы, наверное, не заострял внимание на каких-то отдельных ошибках. Я бы в целом ему порекомендовал перестать заниматься культуризмом, этой качкой ненужной. Он и так очень мощный, здоровый физически. Наверное, это было бы одним из первых пожеланий, чтобы он ушел от ОФП такой мощной и больше уделил внимания непосредственно боксу, тактическому и техническому исполнительскому мастерству.

После боя Бивола с Рамиресом Джошуа поговорил с Машьяновым и заявил, что хочет тренироваться под руководством российского специалиста.