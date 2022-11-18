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Сегодня, 17:45

Тренер Бивола: «Джошуа надо перестать заниматься этой качкой ненужной»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Энтони Джошуа.
Фото Global Look Press

Тренер Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов ответил, какой совет дал бы Энтони Джошуа в случае совместной работы.

— Если представить, что вы с Джошуа договорились о совместном тренировочном лагере. На какую ошибку указали бы британцу в первую очередь, на первой же тренировке?

— Я бы, наверное, не заострял внимание на каких-то отдельных ошибках. Я бы в целом ему порекомендовал перестать заниматься культуризмом, этой качкой ненужной. Он и так очень мощный, здоровый физически. Наверное, это было бы одним из первых пожеланий, чтобы он ушел от ОФП такой мощной и больше уделил внимания непосредственно боксу, тактическому и техническому исполнительскому мастерству.

После боя Бивола с Рамиресом Джошуа поговорил с Машьяновым и заявил, что хочет тренироваться под руководством российского специалиста.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Порекомендовал бы Джошуа перестать заниматься качкой». Этот тренер привел Бивола к чемпионству

Энтони Джошуа
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