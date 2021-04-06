Ковалев выразил соболезнования в связи со смертью Гендлина

Российский боксер Сергей Ковалев высказался по поводу смерти комментатора бокса Владимира Гендлина, который скончался 5 апреля в возрасте 84 лет.

«Очень жаль, что от нас ушел и покинул наш мир, лучший боксерский комментатор России, Владимир Ильич Гендлин. Каждый бой, с его вниманием и комментариями, дарил всем любителям бокса еще больший интерес к боксерским поединкам. Мои соболезнования родным и близким», — написал Ковалев в Instagram.

9 марта Гендлин перенес обширный инфаркт, в тот же день перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта «скорая помощь» установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесен COVID-19, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.

Журналист являлся автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве, Сергее Артемьеве и о других известных боксерах. Считался одним из самых авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса.