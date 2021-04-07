Рябинский рассказал о факторе, от которого будет зависеть решение Поветкина по поводу карьеры

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что решение российского боксера Александра Поветкина о дальнейшей карьере будет зависеть от здоровья спортсмена.

«Мы встретимся на этой неделе. Решение о карьере будет зависеть от здоровья», — приводит ТАСС слова Рябинского.

Напомним, что Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. 28 марта Поветкин проиграл нокаутом в четвертом раунде в реванше против британца Диллиана Уайта. Статистика 41-летнего Поветкина — 40 боев, 36 побед, 3 поражения, 1 ничья.