Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко отреагировал на новость о смерти спортивного комментатора Владимира Гендлина.

«Я помню, как Владимир Гендлин комментировал профессиональный бокс, который я смотрел еще в детстве, — сказал Тищенко «СЭ». — Я слушал его комментарии, и это всегда было очень интересно. Владимир Гендлин всегда обращал внимание на какие-то мелочи, которые не видны обывателям. Он умел интересно подать материал, чтобы даже человек, который не разбирается в боксе, понимал суть нашего вида спорта, и ему было интересно смотреть. Владимир Гендлин — это профессионал с большой буквы».

Олимпийский чемпион также считает, что Гендлин заслуживает, чтобы его увековечили в памяти.

«Мои соболезнования родным и близким. Владимир Гендлин — это тот человек, который внес огромный вклад в развитие нашего вида спорта. Мне кажется, что многие ребята и девушки пошли в бокс, когда услышали его комментарии. Гендлин — это человек, который заслуживает, чтобы о нем говорили, писали и, возможно, как-то увековечили его в памяти», — добавил Тищенко.

Сегодня, 5 апреля, на 85-м году жизни скончался спортивный комментатор Владимир Ильич Гендлин. Журналист являлся автором документальных фильмов о Константине Цзю, Олеге Маскаеве, Сергее Артемьеве и о других известных боксерах. Считался одним из самых авторитетных экспертов в области мирового профессионального бокса.

(Артем Бухаев)