Усик поднялся на вторую строчку p4p по версии The Ring
13:48
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встал на вторую строчку в обновленном рейтинге pound-for-pound по версии авторитетного издания The Ring.
Ранее 34-летний украинец занимал 4-е место в рейтинге.
26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей, став новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.
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