Усик поднялся на вторую строчку p4p по версии The Ring

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встал на вторую строчку в обновленном рейтинге pound-for-pound по версии авторитетного издания The Ring.

Ранее 34-летний украинец занимал 4-е место в рейтинге.

26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей, став новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.