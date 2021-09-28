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Усик поднялся на вторую строчку p4p по версии The Ring

13:48
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встал на вторую строчку в обновленном рейтинге pound-for-pound по версии авторитетного издания The Ring.

Ранее 34-летний украинец занимал 4-е место в рейтинге.

26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей, став новым чемпионом мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

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Никита Карин все материалы автора

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