UFC: бой Соузы и Холла отменен. У других бойцов нет коронавируса, турнир UFC 249 состоится

Руководство UFC опубликовало заявление по поводу отмены поединка между Роналду Соузой и Юрайей Холлом из-за того, что первый сдал положительный тест на коронавирус.

— Поединок между Соузой и Холлом отменен, — приводит BJPenn текст заявления UFC. — Положительный тест на коронавирус сдали Соуза и два члена его команды. Ни у Соузы, ни у его секундантов нет симптомов коронавируса. Медицинская служба UFC будет контролировать состояние их здоровья и предоставит необходимую помощь. Ни у кого из других бойцов, кроме Соузы, коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится.

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