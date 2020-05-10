Олейник объяснил, почему лежал между раундами в бою с Вердумом

Российский боец ММА Алексей Олейник в интервью «СЭ» рассказал, почему между раундами в бою с Фабрисиу Вердумом он лежал на спине. Поединок состоялся в ночь на 10 мая на шоу UFC 249. 42-летний Олейник победил раздельным решением судей.

— Почему вы лежали на спине?

— О, видите, всем интересно. Я придумал эту штуку совсем недавно. Попробовал в спаррингах. Мне тренер по кроссфиту сказал: попробуй после тяжелого упражнения полежать на спине — ногами вверх. Так отдых для меня гораздо комфортнее проходит. Не удивлюсь, если другие бойцы потом будут делать так же. Потому что когда ты сидишь на стуле, ты сгибаешься, и идет давление на легкие, на диафрагму, так сложнее дышать. А когда лежишь — легкие выпрямлены, кровь уходит из ног, ноги не становятся тяжелыми. Больше крови находится в теле, она обогащается кислородом. Я попробовал это на спаррингах раз или два. Отдыхалось гораздо лучше. Поэтому решил использовать это в бою. Предупредил тренеров, что если будут второй, третий раунд, то я буду так отдыхать. Они удивились, пожали плечами и сказали — без проблем. Я попробовал — все работает! (Илья Андреев)