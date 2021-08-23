Шкарин — о матче с Испанией: «Никто не закрывается в обороне. Получится красиво»
Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира против команды Испании.
— Что чувствуете после выхода в четвертьфинал?
— Даже не думали сейчас про выход из группы. Перед нами играли Парагвай — США. Тренер нас предупредил, что бы мы не рассчитывали на помощь других команды. Мы должны были сегодня побеждать — для зрителей и для самих себя, чтобы получить уверенность. Мы не думали о четвертьфинале. Хорошо, что сегодня полетели мячи в ворота, этого сильно не хватало с Парагваем. Сегодня создали столько же моментов, но вы сами видите какой счет. В прошлом матче было все совсем по-другому.
— Четвертьфинал с Испанией психологически отличается от всех остальных матчей?
— Сейчас не думаем об этом. Матч будет классный, мы всегда показываем с испанцами атакующую игру. Никто не закрывается в обороне. Получится красиво.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю