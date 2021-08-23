Капитан сборной России по пляжному футболу Антон Шкарин поделился впечатлениями после матча 3-го тура группы А чемпионата мира-2021 с Японией (7:1).

— Это был самый легкий матч в группе?

— Нет, он просто сложился так по счету. Я скажу, что по игре японцы — это очень сильная команда, дисциплинированная. У них сегодня просто не пошло, не хватало реализации. Наши вратари сегодня показали идеальную игру.

— Определили для себя почему первые две игры сложились так сложно?

— Это были волнение. Особенно в первом матче. Зрители волновались, мы волновались! Это общее напряжение сковывало всех. Команда США ниже нас классом, мы выходили против аутсайдеров. Так просто бывает. Первую мы должны были выигрывать, вторая у нас не пошла, но мы добились своего. И вот третья.