«Атланта» переиграла «Милуоки»
«Атланта» выиграла у «Милуоки» в первом матче полуфинала плей-офф НБА (116:113).
Следующая игра в серии состоится 26 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Первый матч
«Милуоки» — «Атланта» — 113:116 (28:25, 31:29, 26:34, 28:28)
М: Я. Адетокунбо (34 + 12 подборов), Холидэй (33 + 10 передач), Миддлтон (15).
А: Янг (48 + 11 передач), Коллинз (23 + 15 подборов), Хертер (13), Капела (12 + 19 подборов).
Счет в серии: 0-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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