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«Атланта» переиграла «Милуоки»

05:54
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«Атланта» выиграла у «Милуоки» в первом матче полуфинала плей-офф НБА (116:113).

Следующая игра в серии состоится 26 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

«Милуоки» — «Атланта» — 113:116 (28:25, 31:29, 26:34, 28:28)

М: Я. Адетокунбо (34 + 12 подборов), Холидэй (33 + 10 передач), Миддлтон (15).

А: Янг (48 + 11 передач), Коллинз (23 + 15 подборов), Хертер (13), Капела (12 + 19 подборов).

Счет в серии: 0-1.

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Евгений Козинов все материалы автора
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