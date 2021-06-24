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«Милуоки» впервые проиграл на своем паркете в этом плей-офф НБА

07:01
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«Атланта» переиграла «Милуоки» в первом матче полуфинала плей-офф НБА (116:113). «Бакс» потерпели первое домашнее поражение в этом розыгрыше плей-офф.

Ранее «Милуоки» на своем паркете дважды обыграл «Майами» и трижды выиграл в серии с «Бруклином».

Следующая игра в серии состоится 26 июня. Начало встречи — 3.30 по московскому времени.

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