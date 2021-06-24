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Леонард пропустит третий матч с «Финиксом»

04:17
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Форвард «Клипперс» Кавай Леонард не сможет сыграть во 2-м матче финала Западной конференции НБА против «Финикса», сообщает ESPN. Баскетболист страдает от растяжения связок правого колена.

29-летний американец пропустил последние четыре матча «Клипперс». Игрок травмировал колено на последних минутах 4-й игры серии против «Юты».

В этом сезоне Леонард сыграл в 52 матчах, набирая в среднем по 24,8 очка.

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