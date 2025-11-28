Нагорный — о возвращении российских гимнастов: «Как международная федерация допускает нас раньше европейской?»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить российских спортсменов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

«Это результат долгой работы, которая велась Федерацией гимнастики России в рамках международной деятельности. Очень здорово, что мы пришли к справедливости — к возвращению спортсменов на международную арену. Но вопрос: как международная федерация допускает нас раньше европейской? У нас ребята выступали на чемпионате мира в тот момент, когда не были допущены европейской федерацией. Мы не можем отбираться командой на Олимпийские игры, не выступая на европейских турнирах. Сегодняшняя новость — это победа нашей федерации.

Цель Олимпийских игр в том числе такая, чтобы спорт помогал сохранять взаимоотношения между народами вне зависимости от политических проблем. То, что члены исполкома довели до того, что было отстранение стран и их спортсменов из-за политического воздействия, показывает в первую очередь слабость тех людей, которые использовали эти рычаги для политических целей. Мы видим положительное отношение к нашим спортсменам на международной арене, поддержку, должную конкуренцию и результат со стороны российских гимнастов. Для международного спорта наше возвращение — это плюс, однозначно», — сказал Нагорный «СЭ».

Ранее российские гимнасты уже получили разрешение участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики на условиях нейтральности.

На последнем чемпионате мира в Джакарте россияне заняли четвертое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в 2026 году пройдет в Хорватии, а по художественной гимнастике — в Болгарии.