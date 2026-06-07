Федерация гимнастики России сообщила о смерти заслуженного тренера России Вячеслава Селифанова

На 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России по спортивной гимнастике, мастер спорта международного класса и обладатель Кубка СССР 1974 года Вячеслав Селифанов.

Об этом сообщила Федерация гимнастики России, которая выразила соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Вячеслава Селифанова.

Селифанов входил в состав сборной СССР по спортивной гимнастике, а после завершения спортивной карьеры начал тренерскую деятельность. В конце 1970-х годов он стал работать в спортивном обществе «Динамо», с которым была связана большая часть его профессиональной карьеры.

Среди воспитанников Селифанова — олимпийский чемпион Алексей Воропаев, призер Олимпийских игр Людмила Ежова и чемпионка Европы Карина Мясникова (Асмус).

Прощание с тренером пройдет 8 июня на Лайковском кладбище в Одинцовском городском округе Московской области.