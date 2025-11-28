Дегтярев — о возвращении российских гимнастов на европейские турниры: «Процесс идет»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить российских спортсменов к участию в турнирах организации в нейтральном статусе.

28 ноября стало известно, что 27 делегатов на конгрессе в Праге проголосовали за восстановление допуска россиян к соревнованиям под эгидой European Gymnastics, 15 высказались против, трое воздержались.

«Конгресс европейской гимнастики допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях на территории Европы. Решение касается всех видов. Процесс идет. Вчерашнее решение исполкома федерации дзюдо — допустить наших спортсменов с флагом. Сейчас уже идут соревнования, где победил наш спортсмен, борец Аюб Блиев. Поздравляем его с этим», — сказал Дегтярев журналистам.

Ранее российские гимнасты уже получили разрешение участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики на условиях нейтральности.