Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Спортивная гимнастика

22 июня, 15:32

Олимпийский чемпион Немов вспомнил самый неловкий момент на соревнованиях

Микеле Антонов
Корреспондент

Олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал о самом неловком моменте с его участием в соревнованиях.

— Какой самый неловкий момент был у тебя на каком-то из снарядов?

— В Минске проходили серьезные соревнования. Разбегаюсь, хочу все сделать хорошо и пробегаю мимо снаряда, потому что не подобралась нога, но задел мостик. Мне поставили ноль баллов. Было очень обидно. Это урок на всю жизнь.

— Какой ты супергерой?

— Я просто обычный человек из Тольятти.

Немов является четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Он выигрывал золотые медали на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и 2000 года в Сиднее. Всего на Олимпиадах Немов завоевал 12 медалей. Также он является пятикратным чемпионом мира.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Немов
Спортивная гимнастика
Читайте также
В РФС подтвердили переговоры о матче между сборными России и США
Уимблдон-2026 пройдет с 29 июня по 12 июля
Роналду против Месси. На чемпионате мира 2026 возобновилась дуэль двух лучших бомбардиров
Силы ПВО уничтожили еще 84 БПЛА над Тульской областью
ФСБ показала кадры задержания лидера сообщества по вербовке детей для терактов
«Это прямое нарушение». Российские гимнастки объявили бойкот турниру в Румынии из-за запрета на флаг
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Немов признался, что в детстве хотел бросить гимнастику

Немов — об изменениях World Gymnastics в правилах поведения при награждении: «Самое главное — оставаться человеком»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости