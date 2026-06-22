Олимпийский чемпион Немов вспомнил самый неловкий момент на соревнованиях

Олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал о самом неловком моменте с его участием в соревнованиях.

— Какой самый неловкий момент был у тебя на каком-то из снарядов?

— В Минске проходили серьезные соревнования. Разбегаюсь, хочу все сделать хорошо и пробегаю мимо снаряда, потому что не подобралась нога, но задел мостик. Мне поставили ноль баллов. Было очень обидно. Это урок на всю жизнь.

— Какой ты супергерой?

— Я просто обычный человек из Тольятти.

Немов является четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике. Он выигрывал золотые медали на Олимпийских играх 1996 года в Атланте и 2000 года в Сиднее. Всего на Олимпиадах Немов завоевал 12 медалей. Также он является пятикратным чемпионом мира.