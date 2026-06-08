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8 июня, 11:34

В Фонде гимнастической этики заявили, что Куляк не находится под действием санкций

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский гимнаст Иван Куляк в настоящее время не входит в список лиц, находящихся под санкциями Фонда гимнастической этики (GEF), и не имеет действующей дисквалификации.

«На сайте GEF вы можете ознакомиться со списком лиц, которые в настоящее время находятся под санкциями и не имеют права участвовать в мероприятиях под эгидой World Gymnastics», — приводит ТАСС ответ пресс-службы фонда.

Согласно опубликованному перечню, среди отстраненных GEF сейчас нет ни одного спортсмена. Санкции продолжают действовать в отношении четырех тренеров, а также ряда организаций и официальных лиц.

Куляк был дисквалифицирован на 12 месяцев после этапа Кубка мира в Дохе в марте 2022 года, где появился на церемонии награждения с изображением буквы Z на форме. Срок его отстранения завершился в мае 2023 года.

После окончания дисквалификации российский гимнаст не обращался за получением нейтрального статуса, который ранее был необходим для участия в турнирах под эгидой World Gymnastics.

18 мая World Gymnastics объявила о снятии всех санкций с российских и белорусских гимнастов и об отмене нейтральных статусов. Спустя шесть дней аналогичное решение о возвращении спортсменам права выступать под национальными символами принял Европейский гимнастический союз.

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Источник: ТАСС
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Иван Куляк
Спортивная гимнастика
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