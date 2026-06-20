Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Спортивная гимнастика

20 июня, 16:13

Немов признался, что в детстве хотел бросить гимнастику

Микеле Антонов
Корреспондент

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, что в детстве у него был момент, когда он хотел бросить спорт.

— Был ли в вашей карьере момент, когда вы хотели все бросить?

— Когда мне было 12-13 лет, переходный возраст. Сложная обстановка. Всплеск эмоций, меня тренер попросил больше не приходить в зал. Мне хватило двух дней, чтобы снова вернуться в гимнастику. И в футбол поиграл, и на льдинах побывал. Но мне хотелось вернуться в зал. Любовь к гимнастике дала свои плоды. Надо любить своих детей, направлять, быть с ними всегда рядом.

— Если бы не гимнастика, каким видом спорта могли бы заняться?

— Если бы не гимнастика, пошел бы в плавание, футбол или хоккей. В Тольятти эти виды спорта были очень популярны. Летом играли в футбол, зимой заливали катки. Так как Волга — плавали. Все было нацелено на спортивную составляющую. Не очень радовала школа. Не мог сидеть больше 20 минут. Четыре класса закончил хорошистом. Школу еще не закончил. На 50-й год остался.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Немов
Спортивная гимнастика
Читайте также
Лавров усомнился в правдивости заявлений об ударах ВСУ по РФ с разрешения Трампа
Андреева проиграла Александровой в первом матче после победы на «Ролан Гаррос»
«Мне нужна помощь». Экс-бойца UFC Порье задержали после пьяной выходки в аэропорту
В суперзвезду сборной Португалии до 22 лет почти никто не верил. Трудный путь Витиньи
Змеи, магия вуду и воровство. Что происходит вокруг чемпионата мира 2026 по футболу
Трамп пригрозил прекратить переговоры с Ираном при обнаружении ложной информации
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Далалоян заявил, что ждет побед российских гимнастов на международной арене

Олимпийский чемпион Немов вспомнил самый неловкий момент на соревнованиях

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости