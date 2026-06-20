Немов признался, что в детстве хотел бросить гимнастику

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов рассказал, что в детстве у него был момент, когда он хотел бросить спорт.

— Был ли в вашей карьере момент, когда вы хотели все бросить?

— Когда мне было 12-13 лет, переходный возраст. Сложная обстановка. Всплеск эмоций, меня тренер попросил больше не приходить в зал. Мне хватило двух дней, чтобы снова вернуться в гимнастику. И в футбол поиграл, и на льдинах побывал. Но мне хотелось вернуться в зал. Любовь к гимнастике дала свои плоды. Надо любить своих детей, направлять, быть с ними всегда рядом.

— Если бы не гимнастика, каким видом спорта могли бы заняться?

— Если бы не гимнастика, пошел бы в плавание, футбол или хоккей. В Тольятти эти виды спорта были очень популярны. Летом играли в футбол, зимой заливали катки. Так как Волга — плавали. Все было нацелено на спортивную составляющую. Не очень радовала школа. Не мог сидеть больше 20 минут. Четыре класса закончил хорошистом. Школу еще не закончил. На 50-й год остался.