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Сегодня, 11:26

Семикратная олимпийская чемпионка Байлз рассказала о проблемах со здоровьем

Сергей Ярошенко

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала, что столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

«Обычно я не делюсь подобными вещами, потому что в наше время я ценю конфиденциальность. Но то, что я чуть не умерла на прошлой неделе, точно не входило в мои планы. Это был один из самых страшных, если не самый страшный, момент в моей жизни. Особенно с учетом того, что Джонатан (муж Байлз — Прим. «СЭ») был на сборах в Индианаполисе. Всю неделю я провела в постели. Рано или поздно я все расскажу, но хочу поблагодарить моих близких, которые писали, проверяли, как я себя чувствую, приезжали ко мне и присылали цветы. Люблю вас всех», — написала спортсменка в соцсети.

Симона Байлз.«Я почти умерла, и это не входило в мои планы на неделю». Гимнастка Байлз рассказала о проблемах со здоровьем

29-летняя американка является семикратной олимпийской чемпионкой и 23-кратной чемпионкой мира.

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Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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