Роман Власов: "Многие спортсмены ломались на том, что их жалеют"

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов, потерпевший поражение в стартовой схватке на чемпионате мира в Париже, в интервью "СЭ" отметил, что в любом случае продолжит бороться дальше. Россиянин, дебютировавший в новой весовой категории (до 80 кг), в отборочном раунде уступил азербайджанцу Эльвину Мурсалиеву.

- Что вы будете делать, если Международная федерация не вернет партер в борьбу?



- Буду бороться дальше. По тем правилам, что есть. Но не думаю, что такое может произойти. Что такое борьба без партера, уже поняли все.



- Что стало для вас в Париже наиболее страшным испытанием – ощущение собственной неспособности победить, или публичное унижение, когда судья поднимает вверх руку соперника?



- Возвращение в тренировочный зал, где ждет команда. Все понимают, в каком ты состоянии, все переживают за тебя. В этот момент ты просто очень остро понимаешь, до какой степени всем им было больно смотреть на то, как ты проигрываешь. Очень многие великие спортсмены ломались именно на этом - на том, что их жалеют. Но такое тоже нужно пройти – чтобы стать сильнее… (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полное интервью Власова