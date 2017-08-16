Боец ММА скончался после нокаута

Боец смешанных единоборств Рондел Кларк скончался после нокаута, полученного в поединке против Райана Данна, сообщает AP. Данный бой прошел 12 августа в Массачусетсе. Отметим, что данный поединок стал вторым для 26-летнего спортсмена.

Схватка была завершена в третьем раунде. Кларк проиграл техническим нокаутом, после чего был доставлен в больницу. Боец скончался на следующий день. Причина смерти не установлена.