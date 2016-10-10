Александр Карелин: "Смешанные единоборства нужно лишить госаккредитации"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, являющийся депутатом Госдумы, считает, что ММА не являются видом спорта, поэтому эту дисциплину нужно лишить государственной аккредитации.

Ранее в Грозном состоялся турнир по смешанным единоборствам, в рамках которого прошли поединки с участием детей. Глава Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко выступил против выхода детей на ринг ММА в столь раннем возрасте.

- Инцидент в Грозном вокруг детских поединков - это следствие системного сбоя, - приводит ТАСС слова Карелина. - Если бы Федор Емельяненко не настаивал, что есть такая дисциплина как смешанные единоборства, то не было бы в Грозном и детских поединков. Я считаю, что не может быть такой аккредитованной дисциплины как ММА. Потому что ММА - это система проведения соревнований. Единственное, что имеет право на существование, это наличие лиги смешанных единоборств.

Само название предполагает смешение нескольких дисциплин. Здесь могут выступать люди, которые достигли чего-то, к примеру, в боксе или борьбе, допустим, выходят мастер спорта по борьбе и мастер спорта по боксу и применяют свои умения в смешанном стиле без ограничений, а только пришедшие в спорт ребята, что могут показать, у них же нет первоначальных навыков. Так что будут оценивать судьи - бей лежачего? Но это неправильно.

В Чеченской Республике сейчас очень активно развиваются такие автономные дисциплины как греко-римская и вольная борьба, самбо, дзюдо, бокс, каратэ. Ребята, которые с малых лет показывают бойцовский дух, должны заниматься традиционными видами единоборств.

Я общался с Федором Емельяненко, у нас с ним разные точки зрения по этому вопросу. Я думаю, что после грозненского скандала у нас появился дополнительный повод обсудить это еще раз со всеми заинтересованными лицами. А потом, думаю, придем к одному простому и очевидному результату.