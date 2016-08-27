Футболисты РФПЛ и ФНЛ проведут "футбольные уроки" в школах городов-организаторов ЧМ-2018

Футболисты клубов РФПЛ и ФНЛ, деятели культуры и искусства и руководители регионов станут ведущими "футбольных уроков" в общеобразовательных школах 11 городов-организаторов чемпионата мира-2018, сообщает оргкомитет соревнований. Целью данных уроков является популяризация активного образа жизни у подрастающего поколения. Имена тех, кто будет проводить эти уроки пока не называются.

"Футбольный урок" – проект Оргкомитета "Россия-2018", который реализуется при участии Волонтерских центров Чемпионата мира. Уроки стартовали в декабре 2015 года в рамках программы "Поколение-2018", призванной объединить поклонников футбола вокруг интереса к Чемпионату мира и основных социальных ценностей игры: взаимного уважения, здорового образа жизни, принципов честной игры.