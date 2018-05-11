Зеппельту отказано в выдаче визы для посещения ЧМ-2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный по серии фильмов о допинге в российском спорте, не сможет посетить чемпионат мира-2018, сообщает FAZ. Ему отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.
Выпад Зеппельта и ответ Лысовой. Допинговые войны продолжаются
Семен Семенович
Очень плохой мальчик А Родченкову?Родченкову дали визу??Гы-гы)------------ А ему точно нужна виза? Его разве лишили гражданства? Да пусть приезжает! Милости просим! Мы его тут все очень ждём. Так залюбим, что дооооолго уехать отсюда не сможет....
19:50
Zuschauer
Das geschah ihm recht! Поделом, короче.
19:47
rusfed 2.0
staerswimmer23 Купит билет, с билетом виза не нужна 19:22 ________ Если он в списке персон нон грата, пограничник все равно не пустит
19:44
Serenky25
На Визу для него акция. Приведи друга (Гришу Родченкоффа).
19:44
Константин Эдуардович
А то будет бегать и писать в наши пробирки...он же журналист.
19:33
Versus67
Обращалась...)
19:29
Очень плохой мальчик
А Родченкову?Родченкову дали визу??Гы-гы)
19:28
nickle
пусть экранку снимает по телевизору
19:23
staerswimmer23
Купит билет, с билетом виза не нужна
19:22
кузя23
За Арсеналий с децтва!))_Пусть Зеппельт сначала покопается в феномене часто болеющей Дальмайер. В скоропостижном уходе из спорта Лены Нойнер, Габички. А потом приезжает на ЧМ.
19:20
Filin63
Назад бы он не уехал. Пусть спасибо скажет что не пустили.
19:14
shpasic
да и не нашёл бы он тут ничего - самогонщиков от сборной-то отцепили))
19:10
shpasic
спасли от разъярённых фанатов и медведей.
19:10
Lennon
Наивный...... Теперь скандал раздует......
19:08
Lennon
Наивный.......
19:08
За Арсеналий с децтва!))
Трусливая позиция.) Позиция слабаков.) Лишний раз доказывающая, что фильмы Зеппельта чистая правда.)
19:07
кузя23
Всё правильно. А то вдруг он увидит,что запрет на шашлыки не выполняется.
19:03
баламошка
Прально, пусть ищет дома свой допинг, а то чёй-та многие немецкие спортсменки на мужиков смахивают.
19:02
Babur
Этот нехороший человек еще и визу просил? хотел приехать? один, без охраны? совсем страх потерял. Но пожалели его наши МИДовские.
19:01
Платошкин Андрей
Вот это правильно. Пусть ищет допинг где-нибудь в Катаре))))
19:00
джoн
зря, многие почли бы за честь начистить ему мордало....
19:00