Зеппельту отказано в выдаче визы для посещения ЧМ-2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный по серии фильмов о допинге в российском спорте, не сможет посетить чемпионат мира-2018, сообщает FAZ. Ему отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

Выпад Зеппельта и ответ Лысовой. Допинговые войны продолжаются