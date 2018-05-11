18:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Зеппельту отказано в выдаче визы для посещения ЧМ-2018

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный по серии фильмов о допинге в российском спорте, не сможет посетить чемпионат мира-2018, сообщает FAZ. Ему отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

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КОММЕНТАРИИ (21)
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Семен Семенович

Очень плохой мальчик А Родченкову?Родченкову дали визу??Гы-гы)------------ А ему точно нужна виза? Его разве лишили гражданства? Да пусть приезжает! Милости просим! Мы его тут все очень ждём. Так залюбим, что дооооолго уехать отсюда не сможет....

19:50

Zuschauer

Das geschah ihm recht! Поделом, короче.

19:47

rusfed 2.0

staerswimmer23 Купит билет, с билетом виза не нужна 19:22 ________ Если он в списке персон нон грата, пограничник все равно не пустит

19:44

Serenky25

На Визу для него акция. Приведи друга (Гришу Родченкоффа).

19:44

Константин Эдуардович

А то будет бегать и писать в наши пробирки...он же журналист.

19:33

Versus67

Обращалась...)

19:29

Очень плохой мальчик

А Родченкову?Родченкову дали визу??Гы-гы)

19:28

nickle

пусть экранку снимает по телевизору

19:23

staerswimmer23

Купит билет, с билетом виза не нужна

19:22

кузя23

За Арсеналий с децтва!))_Пусть Зеппельт сначала покопается в феномене часто болеющей Дальмайер. В скоропостижном уходе из спорта Лены Нойнер, Габички. А потом приезжает на ЧМ.

19:20

Filin63

Назад бы он не уехал. Пусть спасибо скажет что не пустили.

19:14

shpasic

да и не нашёл бы он тут ничего - самогонщиков от сборной-то отцепили))

19:10

shpasic

спасли от разъярённых фанатов и медведей.

19:10

Lennon

Наивный...... Теперь скандал раздует......

19:08

Lennon

Наивный.......

19:08

За Арсеналий с децтва!))

Трусливая позиция.) Позиция слабаков.) Лишний раз доказывающая, что фильмы Зеппельта чистая правда.)

19:07

кузя23

Всё правильно. А то вдруг он увидит,что запрет на шашлыки не выполняется.

19:03

баламошка

Прально, пусть ищет дома свой допинг, а то чёй-та многие немецкие спортсменки на мужиков смахивают.

19:02

Babur

Этот нехороший человек еще и визу просил? хотел приехать? один, без охраны? совсем страх потерял. Но пожалели его наши МИДовские.

19:01

Платошкин Андрей

Вот это правильно. Пусть ищет допинг где-нибудь в Катаре))))

19:00

джoн

зря, многие почли бы за честь начистить ему мордало....

19:00

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