Вячеслав Колосков: "27 тысяч зрителей на матче Египет - Уругвай? Играли две непонятные команды"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков – о низкой посещаемости встречи в Екатеринбурге. Игра Египет – Уругвай (0:1) собрала только 27 015 болельщиков при вместимости арены 33 016.

- Явка не впечатлила. Вы согласны?

- Почему? 27 тысяч зрителей, по-моему, пришли на стадион.

- На картинке проплешины на трибунах выглядели удручающе...

- Ну что сделаешь. Рассчитывали, что из Уругвая и Египта приедут болельщики, наверное, их оказалось по-минимуму. Что касается россиян, то все-таки играли две для многих непонятные команды - с той точки зрения, кого поддерживать. 27 тысяч, считаю, хороший показатель для начала, может быть дальше все пойдет по-другому, какие-то дополнительные меры организаторы примут, чтобы трибуны оказались более-менее заполненными. Ничего страшного не произошло, нормальная посещаемость. (Арман МКРТЧЯН)