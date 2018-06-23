Власти Москвы советуют не посещать фан-зону ЧМ-2018 в дни популярных матчей

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников призвал болельщиков не посещать фан-зону чемпионата мира-2018 на Воробьевых горах во время самых популярных матчей турнира. Вместе с тем, чиновник отметил, что с дня старта турнира на фестивале болельщиков и в центре города не было зафиксировано значительных происшествий.

– Прошу обратить внимание, что в настоящее время площадка фан-зоны на Воробьевых горах, которая предполагает комфортное размещение 25 тысяч участников, испытывает значительную перегрузку, – цитируют Черникова "Известия".

Он также призвал болельщиков не подвергать себя опасности, а также учитывать ситуации риска для здоровья в случае переполненности фан-зоны.

Чемпионат мира-2018 проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства принимают 12 стадионов в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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