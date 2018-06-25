Виталий Мутко: "К команде вопросов нет. Всю игру противостояли тем, кто в "барселонах" играет"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что матч группового этапа с Уругваем (0:3) не удался России, но претензий к самоотдаче нет, главная игра на турнире ждет команду в 1/8 финала.

- Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние - команда билась до конца, проявила характер, - сказал Мутко. - Вдесятером с такой командой биться сложно, а мы создали моментов не меньше, чем уругвайцы в полном составе.



Надо относиться к этому как к футболу - это по-настоящему великая игра. Ты можешь мечтать, фантазировать, но все может получиться наоборот.



В футболе много факторов, в их числе есть везение. Прямо скажем, в двух первых матчах помимо желания нам это везение сопутствовало. Сегодня все сложилось по-футбольному - везения не было, пропустили мяч, потом удаление.



Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет - бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в "барселонах" играет.



Мы будем играть в 1/8 финала, и это главное, давайте не забывать об этом. По-крупному эта игра сегодня мало что решала, все нормально.



Главный бой - 1 июля, мы вернемся в "Лужники", которые исторически всегда были на нашей стороне. Главное - поддерживайте команду, она отдает игре все, спорт есть спорт, футбол есть футбол.



Сборная России заняла второе место в группе А и в 1/8 финала сыграет с первой командой группы B (Испания, Португалия или Иран).

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