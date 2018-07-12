Вида извинился за свои выкрики про Украину. На русском языке

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после победы в полуфинале чемпионата мира над Англией (2:1 д.в.) в эфире телеканала "Россия 24" на русском языке еще раз извинился за свои выкрики после матча 1/4 финала против России (2:2, пенальти – 4:3).

– Не смутило, что кто-то свистел на трибунах?

– Нет. Я знаю, что сделал ошибку, и хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Нужно учиться на своих ошибках.

Напомним, что 29-летний Вида после встречи с Россией записал видео вместе с бывшим полузащитником хорватской сборной Огненом Вукоевичем. На нем Вида кричит "Слава Украине", а Вукоевич посвящает победу киевскому "Динамо", за которое раньше выступал, и Украине.

В результате 34-летний Вукоевич был исключен из состава хорватской делегации, а Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала его на 15 тысяч швейцарских франков. Защитнику турецкого "Бешикташа" же было вынесено предупреждение.

При этом позже в интернете появилось еще одно видео, на котором Вида, сидя рядом с тренером сборной Хорватии Ивицей Оличем, пьет пиво и тоже кричит "Слава Украине".

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