В Екатеринбурге передумали отключать газ в ЖК "Западный" на время матчей ЧМ-2018

Жителям 14 многоквартирных домов ЖК "Западный" в Екатеринбурге не будут перекрывать газ с 15 июня по 15 июля во время чемпионата мира. Ранее сообщалось, что ограничение на использования голубого топлива вводится в связи с указом президента России № 202 от 9 мая 2017 года, а также правилами по усилению мер безопасности, утвержденными правительством РФ в июне прошлого года: по правилам безопасности, на время ЧМ-2018 должны быть приостановлены опасные производства на определенных территориях.

"Ситуация банальна. Нам указание (отключить газ) направил Ростехнадзор, потому что рядом с нами проходят сети высокого давления, – сообщили "СЭ" в управляющей компании ЖК "Западный". – В указании говорилось, чтобы было прекращено использование сетей высокого давления. Мы, естественно, напряглись, потому что у нас все квартиры на газу. Но сейчас ситуация изменилась: нам позвонили из правительственных структур и сказали, что это указание было ошибочно, потому что оно не касается жилых комплексов. То есть мы и во время чемпионата мира сможем продолжать использовать газ. Сейчас мы ждем письмо от соответствующих структур. Но точно можно сказать, что газ у нас не отключали и отключать не будут". (Андрей СИЗЯКИН)

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