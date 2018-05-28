В Египте верят в чудо. Салах будет в сборной на ЧМ-2018

Врач сборной Египта Мохамед Абу Ола отметил, что форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах будет в составе национальной команды на чемпионате мира-2018, сообщает официальный Твиттер сборной.

Медицинский штаб английского клуба передал информацию, что диагноз у футболиста не слишком серьезный. В Египте настроены оптимистично на этот счет, поэтому Салах не откреплен от сборной.

25-летний форвард мерсисайдцев был заменен из-за травмы в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Первичный осмотр показал, что у форварда растяжение связок плечевого сустава.

Ранее сообщалось, что Салах пропустит только первый матч ЧМ-2018 против Уругвая. После этого появилась информация о том, что игрок выбыл на два месяца и пропустит ЧМ-2018.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.