В Египте верят в чудо. Салах будет в сборной на ЧМ-2018

Врач сборной Египта Мохамед Абу Ола отметил, что форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах будет в составе национальной команды на чемпионате мира-2018, сообщает официальный Твиттер сборной.
Медицинский штаб английского клуба передал информацию, что диагноз у футболиста не слишком серьезный. В Египте настроены оптимистично на этот счет, поэтому Салах не откреплен от сборной.
25-летний форвард мерсисайдцев был заменен из-за травмы в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Египтянин получил повреждение в борьбе с капитаном соперников Серхио Рамосом и не смог продолжить игру. Первичный осмотр показал, что у форварда растяжение связок плечевого сустава.
Ранее сообщалось, что Салах пропустит только первый матч ЧМ-2018 против Уругвая. После этого появилась информация о том, что игрок выбыл на два месяца и пропустит ЧМ-2018.
Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018.
تحديث | أفاد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الجهاز الطبي بنادي ليفربول قد ابلغوه بعد إجراء الآشعة على كتف صلاح وأفادت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف وأضاف انه وفقا لهذا التشخيص عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بالمنتخب الوطني في كأس العالم 🇪🇬💪🏽@MoSalah– Egypt National Football Team (@Pharaohs) 26 мая 2018 г.
Опрос
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Ливерпуль
- Сборная Египта
- Серхио Рамос
- Сборная Уругвая (футбол)
- Лига чемпионов
- Мохамед Салах
ЗЗ+
Обколят со всех сторон, замотают бинтами, но выйдет - рука не нога. Без Салаха у Египта шансов 0.
14:35
BloodDexter
Здоровья Салаху, это будет большая потеря для ЧМ если он не успеет восстановиться.
14:16
Очень плохой мальчик
Рамос чуть не доработал.
13:49