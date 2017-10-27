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В Царском Селе построят тренировочную базу ЧМ-2018 за 374 миллиона


Фонд капстроительства и реконструкции объявил конкурс на строительство тренировочной базы к чемпионату мир-2018 в Царском Селе, сообщает "Фонтанка". Начальная (максимальная) стоимость контракта - 374 миллиона рублей. Выполнить работы необходимо до 30 апреля.

Подрядчик должен будет обсутроить поле с  натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты. 

Судя по адресу проведения работ, обустроен будет стадион "Олимпиец" 1970 года постройки. 

Всего на территории России появится 64 тренировочные базы ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/10/27/115/

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