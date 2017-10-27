В Царском Селе построят тренировочную базу ЧМ-2018 за 374 миллиона

Фонд капстроительства и реконструкции объявил конкурс на строительство тренировочной базы к чемпионату мир-2018 в Царском Селе, сообщает "Фонтанка". Начальная (максимальная) стоимость контракта - 374 миллиона рублей. Выполнить работы необходимо до 30 апреля.

Подрядчик должен будет обсутроить поле с натуральным газоном и комплексом административно-хозяйственных сооружений с раздевалками для спортсменов, тренерскими комнатами, тренажерными залами, кабинетами администрации и другие объекты.

Судя по адресу проведения работ, обустроен будет стадион "Олимпиец" 1970 года постройки.

Всего на территории России появится 64 тренировочные базы ЧМ-2018.