У Смолова ушиб

По предварительным данным, повреждение форварда сборной России Федора Смолова не носит серьезный характер.
У нападающего ушиб, который не должен помешать тренировочному процессу.
Напомним, после сегодняшней тренировки сборной в Австрии форвард покидал поле прихрамывая и с привязанным к правому колену льдом. (Сергей ЕГОРОВ)
Смолов после тренировки. 😳Надеюсь, все хорошо!!!!🙏🙏🙏 pic.twitter.com/0vtSdfr5I4– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 22 мая 2018 г.
Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).