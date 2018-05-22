У Смолова ушиб

По предварительным данным, повреждение форварда сборной России Федора Смолова не носит серьезный характер.

У нападающего ушиб, который не должен помешать тренировочному процессу.

Напомним, после сегодняшней тренировки сборной в Австрии форвард покидал поле прихрамывая и с привязанным к правому колену льдом. (Сергей ЕГОРОВ)

Смолову предстоит МРТ

Сборная России c 20 мая находится на сборе в австрийском Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).