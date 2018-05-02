Станислав Черчесов: "Наверное, объявим расширенный список сборной раньше 14 мая"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в середине мая будет объявлен расширенный список из 35 футболистов для участия на чемпионате мира-2018. Также Черчесов не согласился с мнением Фабио Капелло, что выбор игроком для сборной России сильно ограничен.

– Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14-15 мая, – приводит "Российская газета" слова Черчесова. – Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем. Матчи еще идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата России.

– Это будет расширенный список или уже более короткий – тех, кто реально поедет на сборы?

– Возможно, огласим оба одновременно – и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для ФИФА. А нам – чтобы приглашать из него игроков в случае травм.

– Фабио Капелло говорил, что у него есть буквально 33-34 футболиста, из которых он может выбирать людей для сборной. У вас этот список длиннее?

– Я по-другому думаю. Все-таки менталитет у нас разный. Мы внимательно смотрим за всеми футболистами, у которых есть российский паспорт и кто имеет право играть в сборной России. В конце концов мы напрямую по-русски говорим с ними. Можем поддержать, понимаем менталитет. И то, что ему, допустим, казалось чуть сложным, для нас более привычно. Все футболисты, которые есть, они наши. Мы не должны ни жаловаться, ни плакаться.

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