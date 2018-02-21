Станислав Черчесов: "Думаю, Джикия к чемпионату мира уже может быть здоровым"

Гостем авторской программы "Начистоту" обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА стал нынешний главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов. В разговоре он рассказал о ситуации с травмой защитника "Спартака" Георгия Джикии.

- На днях с ним общались. Вроде, все идет нормально, - заявил Черчесов. - Опять пожелал ему не зацикливаться на проблеме. Сказал ему: "Выполняй обязательную программу. Наступит день Х, и мы посмотрим". Думаю, к чемпионату миру он может уже быть здоровым. А вот готовым - это другой вопрос.

- Значит, надежда у вас еще сохраняется?

- Думаю, ситуацию просто надо отпустить. Мы знаем, что он нужен нам, но его сегодня в сборной нет. Наша задача - не плакаться, а искать резерв.

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