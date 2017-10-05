Стадион в Самаре должен быть достроен к концу года

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил, что стадион в Самаре, который строится к чемпионату мира 2018 года, будет готов до конца этого года. Сдача объекта в эксплуатацию состоится в первом квартале следующего года.

– Мы видим отставание по стадиону в Самаре, мы обозначили свои опасения. Город и подрядчик нас заверили, что все будет готово в срок, – цитирует ТАСС Смита. – Стадион будет готов к концу года, ввод его в эксплуатацию намечен на первый квартал следующего года.

В Самаре есть отставания по отдельным видам работ, оно не глобальное, оно не скажется на общей готовности стадиона к чемпионату мира.

О Калининграде. Стадион там в хорошем состоянии, а что касается прилегающей территории, то там работы много. Есть определенные вопросы и по дорожной сети и эстакадам. Но нас также заверили, что все будет готово с срок.