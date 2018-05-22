17:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Смолову предстоит МРТ

Вторник. Нойштифт. Федор СМОЛОВ покидает поле после тренировки. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вторник. Нойштифт. Федор СМОЛОВ покидает поле после тренировки. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В ближайшее время 28-летний нападающий сборной России Федор Смолов пройдет процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследование будет направлено на то, чтобы выявить степень серьезности повреждения форварда, которое он получил сегодня, 22 мая, на утренней тренировке национальной команды в австрийском Нойштифте.

Напомним, что после занятия футболист заметно прихрамывал и покинул поле с привязанным к правой ноге льдом.

Сборная России c 20 мая находится на сборе в Австрии, где готовится к домашнему чемпионату мира. Зарубежный этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч против Австрии.

1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют со сборной Турции. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА". (Вячеслав КОРОТКИН)

Вторник. Нойштифт. Артем ДЗЮБА после тренировки сборной России занялся фотографией.

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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