Смолову предстоит МРТ

В ближайшее время 28-летний нападающий сборной России Федор Смолов пройдет процедуру магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследование будет направлено на то, чтобы выявить степень серьезности повреждения форварда, которое он получил сегодня, 22 мая, на утренней тренировке национальной команды в австрийском Нойштифте.
Напомним, что после занятия футболист заметно прихрамывал и покинул поле с привязанным к правой ноге льдом.
Смолов после тренировки. 😳Надеюсь, все хорошо!!!!🙏🙏🙏 pic.twitter.com/0vtSdfr5I4– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 22 мая 2018 г.
Сборная России c 20 мая находится на сборе в Австрии, где готовится к домашнему чемпионату мира. Зарубежный этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого команда Станислава Черчесова в Инсбруке проведет товарищеский матч против Австрии.
1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют со сборной Турции. Встреча пройдет на "Арене ЦСКА". (Вячеслав КОРОТКИН)
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- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Австрии (Футбол)
- Сборная Турции (Футбол)
- Федор Смолов
ЗЗ+
Приплыли...
17:59
koka777
Проклятия Тулузы и петиция болельщиков РАБОТАЕТ!!!!Кто следуший???
17:51
ВеликийПашаБуре
Дзюба поломал. У Заболотного шанс.
17:48