Сборная Уругвая будет базироваться в Нижегородской области во время чемпионата мира-2018

Сборная Уругвая определилась с местом базирования во время чемпионата мира-2018 в России, сообщает пресс-служба национальной команды. Уругвайцы во время турнира будут находиться в городе Бор Нижегородской области.

Южноамериканцы будут жить в спортивном центре "Борский", в котором имеется два поля с натуральным покрытием, два тренировочных зала и 75 номеров.

Напомним. что сборная Уругвая - соперник России про групповому турниру чемпионата мира-2018. 15 июня уругвайцы сыграют с Египтом в Екатеринбурге, 20 июня - с Саудовской Аравией в Ростове-на-Дону и 25 июня - с россиянами в Самаре.