Россия - первая в истории страна-хозяйка ЧМ, занимающая самое низкое место в рейтинге ФИФА к моменту жеребьевки

Сборная России – первая команда-хозяйка чемпионата мира, которая к моменту жеребьевки финальной стадии турнира занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди участников мирового первенства. Российская команда на данный момент располагается на 65 месте. Отметим, что рейтиг ФИФА ведется с 1993 года.
|
Год
|
Страна-хозяйка
|
Место в рейтинге
|
Худшая команда
|
Место в рейтинге
|
1994
|
США
|
23
|
Корея
|
37
|
1998
|
Франция
|
7
|
Нигерия
|
71
|
2002
|
Япония
|
35
|
Сенегал
|
88
|
|
Корея
|
40
|
Сенегал
|
88
|
2006
|
Германия
|
16
|
Ангола
|
62
|
2010
|
ЮАР
|
85
|
КНДР
|
91
|
2014
|
Бразилия
|
11
|
Камерун
|
59
|
2018
|
РОССИЯ
|
65
|
РОССИЯ
|
65
Указано место в рейтинге к моменту жеребьевки.
Напомним, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.
Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // Россия - худшая по рейтингу ФИФА сборная-участница ЧМ-2018
Arkadiy1976
Впереди ещё Катар, так что это ненадолго
17:37
баламошка
Красавы! "Россия - первая...", остальное неважно, остальное для ЗЮКов.
17:34
glass99
Интересно, а часто ли команда страны-хозяйки - занимала последнее место в группе? У нашей сборной шанс на это немаленький.
17:31
Паснаход
ну хоть в чём-то первые
17:29
цска 19781978
Пусть засунут этот комичный рейтинг Ваде в ж...
17:28
Dimario
я бы даже сказал, это нам на руку - пусть недооценивают. Испанцы во вторник показали, как это можно сделать )
17:26
sozerzator
Нас рать
17:20
Dymanomashina
2002 Япония 35 Сенегал 88------------------------------Сенегал был ШИКАРЕН в 2002-м. Если Россия сыграет так-же, про рейтинги эти дурацкие никто и не вспомнит..
17:14