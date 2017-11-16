17:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - первая в истории страна-хозяйка ЧМ, занимающая самое низкое место в рейтинге ФИФА к моменту жеребьевки

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Сборная России – первая команда-хозяйка чемпионата мира, которая к моменту жеребьевки финальной стадии турнира занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди участников мирового первенства. Российская команда на данный момент располагается на 65 месте. Отметим, что рейтиг ФИФА ведется с 1993 года.

Год

Страна-хозяйка

Место в рейтинге

Худшая команда

Место в рейтинге

1994

США

23

Корея

37

1998

Франция

7

Нигерия

71

2002

Япония

35

Сенегал

88

 

Корея

40

Сенегал

88

2006

Германия

16

Ангола

62

2010

ЮАР

85

КНДР

91

2014

Бразилия

11

Камерун

59

2018

РОССИЯ

65

РОССИЯ

65

Указано место в рейтинге к моменту жеребьевки.

Напомним, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет //  Россия - худшая по рейтингу ФИФА сборная-участница ЧМ-2018

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Arkadiy1976

Впереди ещё Катар, так что это ненадолго

17:37

баламошка

Красавы! "Россия - первая...", остальное неважно, остальное для ЗЮКов.

17:34

glass99

Интересно, а часто ли команда страны-хозяйки - занимала последнее место в группе? У нашей сборной шанс на это немаленький.

17:31

Паснаход

ну хоть в чём-то первые

17:29

цска 19781978

Пусть засунут этот комичный рейтинг Ваде в ж...

17:28

Dimario

я бы даже сказал, это нам на руку - пусть недооценивают. Испанцы во вторник показали, как это можно сделать )

17:26

sozerzator

Нас рать

17:20

Dymanomashina

2002 Япония 35 Сенегал 88------------------------------Сенегал был ШИКАРЕН в 2002-м. Если Россия сыграет так-же, про рейтинги эти дурацкие никто и не вспомнит..

17:14