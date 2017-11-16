Россия - первая в истории страна-хозяйка ЧМ, занимающая самое низкое место в рейтинге ФИФА к моменту жеребьевки

Сборная России – первая команда-хозяйка чемпионата мира, которая к моменту жеребьевки финальной стадии турнира занимает самое низкое место в рейтинге ФИФА среди участников мирового первенства. Российская команда на данный момент располагается на 65 месте. Отметим, что рейтиг ФИФА ведется с 1993 года.

Год Страна-хозяйка Место в рейтинге Худшая команда Место в рейтинге 1994 США 23 Корея 37 1998 Франция 7 Нигерия 71 2002 Япония 35 Сенегал 88 Корея 40 Сенегал 88 2006 Германия 16 Ангола 62 2010 ЮАР 85 КНДР 91 2014 Бразилия 11 Камерун 59 2018 РОССИЯ 65 РОССИЯ 65

Указано место в рейтинге к моменту жеребьевки.

Напомним, что жеребьевка финального турнира чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // Россия - худшая по рейтингу ФИФА сборная-участница ЧМ-2018