Россия - худшая по рейтингу ФИФА сборная-участница ЧМ-2018

Сегодня стали известны все участники чемпионата мира-2018. Россия является худшей командой по рейтингу ФИФА среди всех сборных, которые будут представлены на мировом первенстве.

Российская команда занимает 65-е место в рейтинге ФИФА, уступая сборным Марокко (48-е место), Панамы (49-е место), Кореи (62-е место) и Саудовской Аравии (63-е место). Первое место занимает Германия.

Напомним, что Россия попала в первую корзину при жеребьевке на правах хозяйки турнира.

Определились все участники чемпионата мира-2018