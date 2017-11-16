12:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Россия - худшая по рейтингу ФИФА сборная-участница ЧМ-2018

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Сегодня стали известны все участники чемпионата мира-2018. Россия является худшей командой по рейтингу ФИФА среди всех сборных, которые будут представлены на мировом первенстве.

Российская команда занимает 65-е место в рейтинге ФИФА, уступая сборным Марокко (48-е место), Панамы (49-е место), Кореи (62-е место) и Саудовской Аравии (63-е место). Первое место занимает Германия.

Напомним, что Россия попала в первую корзину при жеребьевке на правах хозяйки турнира.

Определились все участники чемпионата мира-2018

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Dymanomashina

Место в рейтинге покажут официальные матчи!

13:17

Mao11

Наша сборная, если будет ждать в каждом матче когда им забьют и после этого начинать играть, то она никогда из группы не выйдет.

13:10

Андрей Троцкийй

А то иш чё удумали - немцы у них на первом месте! Да мы этих немцев... только дай! Вон, Испания еле ноги унесла, и то благодаря судье! Да о чем разговор? У них Миранчука нет, Смолова нет, Кокорина и Васина - тоже нет! Немецкая футбольная школа в тупике, у них нет звезд европейского уровня! Так что их перспективы ясны - не выйдут даже из группы!

13:08

Contr

Какая разница!?(с)

13:06

Lars Berger

Если договориться по деньгам с ФИФА, можно при тех же участниках вместо футбола в хоккей сыграть. При тех же участниках. И тогда посмотрим, кто лузер!) Только шведы - конкуренты...)

13:05

miker65

Это оскорбление нашей страны со стороны чиновников ФИФА! Рейтинг подтасован!

13:05

Андрей Троцкийй

И вообще это все не правильно! Зачем они порочат нашу репутацию? Как так? Страна-хозяйка и вдруг сама худшая из всех участников? Нас не должно быть в этом рейтинге! Нас же автоматом взяли на ЧМ и также автоматом поставили на первое место в корзине А? Ну? Тогда пусть на время чемпионата мы так же автоматически будем идти на первом месте в рейтинге!

13:01

при счете 0:4 судья сломал игру

Все подстроено, это дешевые руссофобские спекуляции и заговор против русского футбола ("истинно русской игры" (с) Фурсенко)! Только вперед! Только победа! В футбол играют не рейтинги (а кокорин и васин)!

12:55

Андрей Троцкийй

И да - Россия и не была бы участницей, если бы не халява. По игре мы отбор не прошли бы

12:54

Андрей Троцкийй

Странно. Как так? А как же два гола в ворота Испании в товарищеской игре и Великий Фёдор? Даже это супер достижение не помогло нам обогнать Саудовскую Аравию?)

12:53

ненавижу_Мойшу_Каца

И это будет первый в истории случай, когда последняя в рейтинге команда станет Чемпионом мира.

12:50

ненавижу_Мойшу_Каца

И несмотря на это, никто поставленную задачу выиграть золото, не снимал )

12:48