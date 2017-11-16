Россия - худшая по рейтингу ФИФА сборная-участница ЧМ-2018

Сегодня стали известны все участники чемпионата мира-2018. Россия является худшей командой по рейтингу ФИФА среди всех сборных, которые будут представлены на мировом первенстве.
Российская команда занимает 65-е место в рейтинге ФИФА, уступая сборным Марокко (48-е место), Панамы (49-е место), Кореи (62-е место) и Саудовской Аравии (63-е место). Первое место занимает Германия.
Напомним, что Россия попала в первую корзину при жеребьевке на правах хозяйки турнира.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Германии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Панамы
Dymanomashina
Место в рейтинге покажут официальные матчи!
13:17
Mao11
Наша сборная, если будет ждать в каждом матче когда им забьют и после этого начинать играть, то она никогда из группы не выйдет.
13:10
Андрей Троцкийй
А то иш чё удумали - немцы у них на первом месте! Да мы этих немцев... только дай! Вон, Испания еле ноги унесла, и то благодаря судье! Да о чем разговор? У них Миранчука нет, Смолова нет, Кокорина и Васина - тоже нет! Немецкая футбольная школа в тупике, у них нет звезд европейского уровня! Так что их перспективы ясны - не выйдут даже из группы!
13:08
Contr
Какая разница!?(с)
13:06
Lars Berger
Если договориться по деньгам с ФИФА, можно при тех же участниках вместо футбола в хоккей сыграть. При тех же участниках. И тогда посмотрим, кто лузер!) Только шведы - конкуренты...)
13:05
miker65
Это оскорбление нашей страны со стороны чиновников ФИФА! Рейтинг подтасован!
13:05
Андрей Троцкийй
И вообще это все не правильно! Зачем они порочат нашу репутацию? Как так? Страна-хозяйка и вдруг сама худшая из всех участников? Нас не должно быть в этом рейтинге! Нас же автоматом взяли на ЧМ и также автоматом поставили на первое место в корзине А? Ну? Тогда пусть на время чемпионата мы так же автоматически будем идти на первом месте в рейтинге!
13:01
при счете 0:4 судья сломал игру
Все подстроено, это дешевые руссофобские спекуляции и заговор против русского футбола ("истинно русской игры" (с) Фурсенко)! Только вперед! Только победа! В футбол играют не рейтинги (а кокорин и васин)!
12:55
Андрей Троцкийй
И да - Россия и не была бы участницей, если бы не халява. По игре мы отбор не прошли бы
12:54
Андрей Троцкийй
Странно. Как так? А как же два гола в ворота Испании в товарищеской игре и Великий Фёдор? Даже это супер достижение не помогло нам обогнать Саудовскую Аравию?)
12:53
ненавижу_Мойшу_Каца
И это будет первый в истории случай, когда последняя в рейтинге команда станет Чемпионом мира.
12:50
ненавижу_Мойшу_Каца
И несмотря на это, никто поставленную задачу выиграть золото, не снимал )
12:48